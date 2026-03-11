Leichtathletik: Sieben dürfen, doch nur vier fahren zur WM

Der österreichische Leichtathletik-Verband nominierte vier Athleten für die Hallen-WM von 20. bis 22. März im polnischen Torun.

Caroline Bredlinger holte mit persönlicher Bestleistung von 2:00,97 einen der 30 Startplätze über 800 m.

Isabel Posch steigerte sich im selben Rennen auf 7,26 und drückte ihre Zeit eine Woche später sogar auf 7,25 Sekunden. Damit darf auch sie erstmals zu einer Hallen-Weltmeisterschaft.

Drei Athleten, die von World Athletics die Einladung erhalten hatten, verzichten aus unterschiedlichen Gründen. Hürdensprinter Enzo Diessl konzentriert sich ganz auf die Freiluft-EM im August. 400-Meter-Läuferin Susanne Gogl-Walli hat eine Oberschenkelverletzung noch nicht ganz ausgeheilt. Auch Mittelstreckenläufer Raphael Pallitsch kämpft mit gesundheitlichen Problemen.