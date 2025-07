Ältester Marathonläufer stirbt mit 114 Jahren bei tragischem Unfall

Der angeblich am 1. April 1911 in Indien geborene Fauja Singh war der Inbegriff von Fitness und Lebensfreude. Schon als Schüler war er ein begeisterter Läufer, als erster Hundertjähriger absolvierte er einen Marathon.

2003 lief er beim Boston-Marathon nach 5:40:04 Stunden ins Ziel. Anerkannt wurde dieser Weltrekord in der Klasse M90 allerdings nicht, da Fauja Singh sein Gerburtsdatum nicht belegen konnte. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurden Geburten in Indien noch nicht durchgehend registriert.