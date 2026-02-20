Olympiasiegerin Keely Hodgkinson hat einen Hallen-Weltrekord über 800 m aufgestellt. Die fast 24-jährige Britin lief die Distanz im französischen Lievin in 1:54,87 Minuten und unterbot die 24 Jahre gültige Bestmarke von Jolanda Ceplak .

Die Slowenin war am 3. März 2002 bei der Hallen-EM in Wien 1:55,82 Minuten gelaufen. Das Brisante und Wunderschöne: Genau an dem Tag wurde Hodgkinson geboren. „Jahrelang habe ich davon geträumt, diesen Weltrekord zu brechen. Ich wäre sehr enttäuscht gewesen, wenn mir da eine andere Läuferin zuvorgekommen wäre“, sagte Keely Hodgkinson, „es war doch eindeutig Schicksal, dass ich genau an jenem Tag geboren wurde, als Jolanda diesen Rekord lief."