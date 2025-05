Prinz William verrät neuestes Sport-Hobby von Prinzessin Charlotte

Weit weg von Palast und Prunk: Mit einem Lächeln, Rucksack auf dem Rücken und in auffälliger Jacke in Tarnfarben hat sich die britische Prinzessin Charlotte Anfang Mai auf einem Foto zu ihrem zehnten Geburtstag gezeigt. Die Tochter des Thronfolgers Prinz William und dessen Frau Prinzessin Kate sitzt in der Natur und strahlt in die Kamera, auffällig sind die vielen herbstlichen Farben der Jacke, die zur Umgebung passen.

Sport-Fan

Eine sportliche Präsentation, die ganz zu Charlotte passen dürfte, denn das Mädchen ist vielseitig interessiert. William habe der britischen Olympiasiegerin Keely Hodgkinson am Rande einer Ehrung auf Schloss Windsor persönlich verraten, welchen Sport Charlotte aktuell gerne betreibt. "Der Prinz erzählte mir, dass seine Tochter gerade die 400 Meter und Hürden läuft und dass sie mich in Paris gesehen hat", zitierte die Zeitung Telegraph die Athletin. "Er sagte mir, dass er sich an meinen Sieg erinnert und dass er sich gewünscht hatte, dass er dabei gewesen wäre." Hodgkinson hatte bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris den 800-Meter-Lauf souverän für sich entschieden.

Charlotte wurde am 2. Mai 2015 in London geboren. Ihre Eltern präsentierten ihr Neugeborenes damals vor dem St. Mary's Hospital. Der Name wurde später bekanntgegeben: Charlotte Elizabeth Diana. Erinnert wird damit auch an Williams Großmutter, die verstorbene Königin Elizabeth II., und an seine Mutter Prinzessin Diana, die 1997 bei einem Autounfall ums Leben gekommen war.

Charlottes besonderer Auftritt mit Kate

William und Kate haben noch zwei Söhne: Prinz George (11) und Prinz Louis (7).