Kraft sparen für den großen Wurf: Hudson steht im EM-Finale

Speerwerferin Victoria Hudson erreichte bei der Leichtathletik-EM in Rom mühelos das Finale. Die Österreicherin, die in diesem Jahr die Europa-Rangliste anführt, schleuderte am Montag Vormittag im Stadio Olimpico ihren Speer auf 60,15 Meter und erfüllte damit die Pflicht. In ihrer Gruppe war Hudson damit die Drittbeste.