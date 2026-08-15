Kein Tag für die Österreicherinnen: Sprintstaffel knapp am Finale vorbei

Die ÖLV-Frauen-Sprintstaffel hat den Finaleinzug bei der Leichtathletik-EM in Birmingham um einen Platz verpasst. Karin Strametz, Magdalena Lindner, Christania Williams und Isabel Posch landeten über 4 x 100 m in 43,37 Sek. gesamt an der neunten Stelle. Österreichs erste Geherin bei einer EM schrieb mit einem 22. Platz an, die 20-jährige Theresia Mohr benötigte als zweitjüngste des Feldes 1:40:59 Stunden, allerdings plagte sie seit dem ersten Kilometer Seitenstechen.

Die Enttäuschung bei den Sprinterinnen war groß, die Verbesserung des österreichischen Rekordes von 43,11 war das Ziel gewesen und wäre für die Finalteilnahme nicht einmal nötig gewesen. „Der Lauf war gut. Wir haben den nationalen Rekord erwartet, aber das ist nicht passiert. Bei der Übergabe zu Isabel hatte ich etwas zu kämpfen, ihr den Stab zu geben, ich musste mich etwas strecken“, meinte Williams. Posch erklärte, sie habe das Gefühl gehabt, es gut getroffen zu haben, „aber ein Schritt ist schon zu viel“.