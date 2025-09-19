Ex-Weltmeister will gedopt zum schnellsten Mann der Welt werden

Kerley ist der erste Leichtathlet und der erste US-Mann, der sich für das Multisport-Event gemeldet hat. „Ich freue mich auf dieses neue Kapitel und darauf, bei den Enhanced Games anzutreten“, sagte Kerley laut Aussendung der Veranstalter. „Der Weltrekord war schon immer das ultimative Ziel meiner Karriere. Jetzt habe ich die Möglichkeit, meine ganze Energie darauf zu verwenden, meine Grenzen zu überschreiten und der schnellste Mensch aller Zeiten zu werden.“

Ex-100-m-Weltmeister Fred Kerley hat seine Teilnahme an den Enhanced Games verkündet. Der Sprinter will beim Event, bei dem Doping erlaubt und gar erwünscht ist, die Weltrekordprämie von einer Million Dollar einkassieren. Eine solche Leistung würde von World Athletics aber nicht als Weltrekord anerkannt. Die Bestmarke hält seit 2009 der Jamaikaner Usain Bolt mit 9,58 Sekunden.

2022-Weltmeister Kerley ist wegen eines Meldepflicht-Verstoßes suspendiert. Der 30-Jährige beteuerte allerdings, nicht fahrlässig gehandelt zu haben. World-Athletics-Präsident Sebastian Coe hält nichts von den Enhanced Games, lehnt sie ab. „Wir befinden uns mitten in den Weltmeisterschaften. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Wir werden sehen, wenn es vorbei ist“, meinte er in Richtung des Olympia-Zweiten 2021 und -Dritten 2024.

Der Leichtathletikverband lehnt die Spiele strikt ab

Bereits im Februar 2024 hatte er die Ankündigung dieser Enhanced Games scharf kritisiert, sie als „Blödsinn“ bezeichnet und versichert, dass Athleten, die „dumm genug“ seien, daran teilzunehmen, ausgeschlossen würden.

Im Schwimmen hatte der sechsfache australische Weltmeister Kyle Chalmers zuletzt eine hohe Summe für eine Teilnahme an den Enhanced Games abgelehnt. Laut seiner Managerin Phoebe Rothfield sei der 27-Jährige von den Organisatoren der Enhanced Games direkt kontaktiert worden. Chalmers strebt für 2028 in Los Angeles seine vierte Olympia-Teilnahme an. Diese wäre nach einem Enhanced-Games-Antreten nicht möglich. Der britische Schwimmer Ben Proud hat sich für die Enhanced Games entschieden.