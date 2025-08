Kritik an den Enhanced Games: "Es wird Tote geben"

Im Land der unbegrenzten Möglichkeiten geschehen auch unbegrenzte Wahnsinnigkeiten. Im Mai 2026 soll es so weit sein, die ersten Enhanced Games sind in Las Vegas geplant, auf dem Hotel- und Casino-Gelände „Resorts World“. Ihren Internet-Auftritt garnieren die Veranstalter mit einer ganz besonderen Liste von Bestmarken. 22 Weltrekorde sind dort aufgeführt. Es fängt an mit Ben Johnsons Olympia-Lauf 1988 über 100 Meter. Auch Lance Armstrong darf nicht fehlen, siebenmal stand er am Ende der Tour de France mit seinem Gelben Trikot ganz oben auf dem Podium. Was die beiden eint: Sie waren bis obenhin voll mit Dopingmittel – und natürlich wurden ihre Erfolge annulliert.