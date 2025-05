Warum in Österreich die Namen der Doper öffentlich werden

Die NADA beruft sich dabei auf rechtliche Risiken und den Datenschutz. „Die NADA steht in der Anti-Doping-Arbeit in einem wichtigen Bereich für Transparenz, für Nachvollziehbarkeit und valide Entscheidungen ein. Allerdings beißt sich das im Moment mit dem geltenden Recht im Datenschutz“, sagte der NADA-Vorstandsvorsitzende Lars Mortstiefer. Fälle seien in der jüngeren Vergangenheit nicht selbst veröffentlicht worden, sondern erst eingeräumt worden, wenn es medial konkrete Nachfragen gab.

Sportler aus mindestens 18 olympischen Sportarten betroffen

Betroffen sind laut ARD Aktive aus mindestens 18 olympischen Sportarten. Keine Angaben macht der Sender darüber, wie bekannt und erfolgreich die überführten Athleten aus diesen Sportarten sind. Mortstiefer betont, alle Beteiligten seien über das veränderte Verfahren informiert worden.

Am Sonntagabend veröffentlichte die NADA zudem eine Stellungnahme, in der sie das Vorgehen verteidigte. „Die NADA nennt alle Verstöße gegen Anti-Doping-Bestimmungen in anonymisierter Form im Jahresbericht. Eine darüberhinausgehende, systematische Veröffentlichung von Schiedssprüchen und Entscheidungen auf der NADA-Webseite erfolgt seit 2020 nicht mehr“, hieß es. Alle zuständigen Stellen würden „zeitnah und umfassend informiert“, teilte die NADA mit. Dazu zählt auch die Deutsche Sporthilfe, „damit diese die Zahlung von Sponsorengeldern einstellen und ggf. zurückfordern kann“.