Historisch: James erreichte als erster NBA-Star die 40.000-Punkte-Marke

LeBron James hat als erster Spieler in der Geschichte der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA die Marke von 40.000 Karrierepunkten erreicht. Der Superstar der Los Angeles Lakers erzielte am Samstag bei der 114:124-Heimniederlage gegen Titelverteidiger Denver Nuggets die noch fehlenden neun Punkte bereits früh im Spiel: Zu Beginn des zweiten Viertels zog der 39-Jährige in seiner unnachahmlichen Art zum Korb und versenkte den Ball mit links.