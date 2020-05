Corinna Kuhnle paddelt um den WM-Titel

Ganz witzig". So beschreibt Corinna Kuhnle den Ausblick, der sich ihr dieser Tage in Maryland ( USA) bietet. Neben Schlepp- und Sesselliften auf 950 Metern Seehöhe bereitet sich die 27-jährige Kanutin aus Niederösterreich auf das letzte Saison-Highlight vor: Die Wildwasser-Slalom-WM am Deep Creek Lake, die am Donnerstag auf der weltweit einzigen künstlichen Anlage auf einem Berggipfel eröffnet wird.

Kein Witz, sondern durchaus realistisch, ist das Ziel der Gesamt-Weltcupsiegerin. Nach 2010 und 2011 könnte Kuhnle ihre bisher erfolgreichste Saison mit dem dritten Titel krönen. "Das wäre eine Draufgabe", sagt die Kanutin, die die WM-Strecke von der Vorbereitung im Juli bereits kennt. "Es ist nicht unbedingt eine sehr anspruchsvolle Strecke. Man weiß schnell, wo die technischen Raffinessen liegen", sagt Kuhnle über die vergleichsweise kleine ehemalige Rafting-Strecke im Ski-Resort, die erst im Vorjahr adaptiert wurde.