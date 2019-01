Kühbauer baut um: Alles neu in Hütteldorf

Transfers stehen noch aus, es werden wohl mehr werden als erwartet. An erster Stelle steht ein neuer Stürmer. „Bei Flanken sind wir nicht gut genug aufgestellt. Der neue Stürmer soll auch mit dem Kopf einiges können“, sagt Kühbauer. So wie Vakoun Bayo. Der Ivorer wird zwar künftig Grün und Weiß tragen, allerdings nicht in Hütteldorf, sondern in Glasgow. Celtic verkündete am Dienstagabend die Verpflichtung des 21-Jährigen. Rapids Angebot in Höhe von 1,5 Millionen Euro an Dunajska Streda reichte nicht.

Zu den Verhandlungen mit den anderen Kandidaten meint Bickel: „Es gibt den einen oder anderen, bei dem es sich lohnt, noch etwas auf die Entscheidung zu warten.“ Nicht mehr auf der Liste von Kühbauer steht der im Sommer von Ex-Trainer Djuricin gewünschte Adrian Grbic. Der Altacher wird von Emre Öztürk vertreten. Der Manager sagt zur Zukunft des Stürmers, der Österreich bei der U-21-EM in Italien vertreten wird: „Es gibt laufend Anfragen, aber nicht von Rapid. Möglich ist aber auch eine Verlängerung des auslaufenden Vertrages in Altach.“