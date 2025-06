Krems hat den Handball-Titel vor Augen: „Wenn wir es jetzt nicht schaffen ...“

Die Stadt Krems ist vorbereitet. Die Halle ist ausverkauft, und weil der Andrang dermaßen groß war, gibt es vor der Halle zusätzlich ein Public Viewing. Alle wollen sie dabei sein, wenn der Förthof UHK Krems womöglich am Freitag (20.20 Uhr/ORF Sport+ ) den Meistertitel holt. „Wir sind noch lange nicht durch“, warnt Daniel Dicker vor dem zweiten Finalduell mit Alpla Hard. Das erste Spiel haben die Niederösterreicher in Vorarlberg 32:30 gewonnen. „Das war ein großer Schritt. Wenn wir es jetzt nicht schaffen, dann müssen wir zum dritten Spiel nach Hard. Das wollen wir vermeiden.“

Trainer Ibish Thaqi freut sich schon auf das Spiel und die Stimmung. „So was erlebt man nicht jede Woche, sondern vielleicht nur einmal in der Saison. Unsere jungen Spieler haben das vielleicht noch gar nicht erlebt.“ Daher gab es in dieser Woche auch viele Gespräche, damit die Youngsters mental auf die besondere Situation vorbereitet sind. „Sie sollen ruhig bleiben und sich auf ihr Spiel konzentrieren.“

Thaqi hofft, dass seine Mannschaft schnell ins Spiel findet. „Wenn wir einmal in unserem Flow sind, dann mache ich mir keine Sorgen mehr. Je früher wir in der Partie sind, desto größer sind unsere Chancen auf einen Sieg.“ Dicker weiß ebenfalls, worauf es ankommen wird. „Wir brauchen eine gute Deckung und im besten Fall einige leichte Tore.“

Hard-Coach Hannes Jón Jónsson zeigt sich kämpferisch: „Wir können und werden am Freitag ganz viel besser machen als im ersten Spiel. Bei uns haben einige Dinge gar nicht funktioniert und Krems hat verdient gewonnen. Jetzt steht es 1:0 für Krems, und wir können es kaum erwarten, wieder zu spielen.“