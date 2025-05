Dramatisches Handball-Spiel: Fivers legen Protest ein

Die Handballer des HC Hard bleiben in der HLA Meisterliga auf Titelkurs. Am Dienstag gewann der Dominator des Grunddurchgangs eine wieder ganz enge Partie bei den Fivers Margareten nach zwei Durchgängen im Siebenmeterwerfen mit 52:51 (44:44, 38:38, 35:35, 18:18) und entschied die „best of three“-Halbfinalserie mit 2:0 für sich. Die letzte Hürde auf dem Weg zum achten Championat der Klubgeschichte lautet entweder UHK Krems oder HC Linz.

Drei Tage nach dem 40:38-Sieg der Roten Teufel in der Verlängerung bzw. den beiden Unentschieden im Grunddurchgang lieferten einander die Kontrahenten einmal mehr eine ganz enge Partie. Die Hausherren lagen in der ersten Hälfte phasenweise drei Tore im Plus, mussten aber mit einem 18:18 in die Pause. Ein halbzeitenübergreifender 5:0-Lauf brachte Hard nach Wiederbeginn mit 21:18 in Front (37.), die Fivers arbeiteten sich aber wieder zurück und gingen mit einem Plus-Zwei (29:27) in die Schlussviertelstunde.

Goalie als Torschütze und Matchwinner

Das reichte - fast schon selbstverständlich im Duell der beiden Teams - freilich nicht. Einmal mehr mussten die Kontrahenten nachsitzen und trieben es diesmal mit einer dramatischen zweiten Verlängerung, in der die Fivers in den zwei letzten Minuten noch einen Zwei-Tore-Rückstand aufholten, und schließlich dem Siebenmeterwerfen auf die Spitze. Dort parierte in der ersten Fünfer-Serie Fivers-Goalie Leon Bergmann (21 Jahre) ebenso wie sein mehr als doppelt so altes Gegenüber Golub Doknic (43). Letzterer glänzte dabei sogar als Schütze und avancierte in der zweiten Serie schließlich zum Matchwinner.

Auf wen die favorisierten Harder (oder doch die Fivers?) in der am 30. Mai beginnenden „best of three“-Finalserie treffen, bleibt abzuwarten. In der Parallelserie führt Krems vor dem zweiten Spiel am Mittwoch (20.20 Uhr/live ORF Sport +) in Linz mit 1:0.