Handball: Ein echter Wiener geht mit Krems nicht unter

Wenn jemand weiß, wie man Linz schlagen kann, dann ist es Willi Jelinek. Vor zwei Jahren triumphierte er im Finale mit Westwien gegen die Oberösterreicher. Diese Saison trifft er mit Krems im Halbfinale auf den regierenden Meister. „Ich habe gute Erinnerungen an die Halle dort. Allerdings haben wir in dieser Saison nur einen von vier möglichen Punkten gegen sie geholt.“

Die Kremser setzten sich im Viertelfinale im Niederösterreich-Derby gegen Cup-Finalist Vöslau in zwei Spielen durch. Leichter als gedacht? „Wir haben gewusst, dass wir den Heimvorteil nützen müssen. Die Vöslauer haben vielleicht nicht so viel Erfahrung in so heiklen Situationen. Dennoch war es nicht leicht.“