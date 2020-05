Konkurrenzlose KlitschK.o.s

Eine Erkenntnis ist nicht neu: Alles, was sich den Klitschko-Brüdern in den Weg stellt, wird weggeräumt. Das war mit Großmaul David Haye so, der im Juli als Nummer eins der WBA von Vitalis Bruder Wladimir besiegt wurde. Das war nicht anders mit Samuel Peter, Eddie Chambers, Ruslan Chagaev, Hasim Rahman, Shannon Briggs, Kevin Johnson, Chris Arreola, Juan Carlos Gomez usw. In die Liste reihte sich nun der 34-jährige Adamek ein, der zuvor nur einen seiner 45 Profi-Kämpfe verloren hatte. "Vitali ist der bessere Boxer", sagte der arg verbeulte Adamek. "Ich habe viele Schläge abbekommen."



Klitschko will demnächst David Haye vor die Fäuste bekommen. Weil der Engländer für seine Niederlage gegen Wladimir eine Fußverletzung vorgeschoben hatte, will Vitali nun reinen Tisch machen: "Wenn er bewusstlos am Boden liegt, dann hat er keine Ausrede mehr."



Wie lange sich der 40-Jährige den Boxring noch antun will, ließ er offen. "Ich bin nicht mehr der Jüngste, deshalb werde ich nicht mehr sehr lange kämpfen", sagte er. In seiner ukrainischen Heimat strebt er als Politiker nach Großem. "Unsere Partei UDAR ist die viertgrößte im Parlament. Ich möchte allen beweisen, dass ich nicht nur ein erfolgreicher Sportler bin."