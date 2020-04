Koks, Frauen und Geld: Die neue Doku über Jordan und die Bulls

Jedes Kind kennt Michael Jordan. Womöglich gilt diese Aussage über den wohl besten Basketballspieler der Geschichte inzwischen schon nicht mehr. Oder eben so wie bei Muhammad Ali. Den haben die heute unter 25-Jährigen auch nicht live boxen gesehen. Jordan und die Chicago Bulls holten ihre sechs Meisterschaften in der NBA in den 90ern zu einer Zeit, als nicht einer der aktuellen aktiven Basketballer in deutschen Jugend-Teams schon geboren war - und die Qualität der verfügbaren Clips auf Youtube ist auch eher überschaubar.