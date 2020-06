Klosterneuburg verpflichtet Kevin Payton

Transfer – Fast drei Jahrzehnte nach "Sir" Charles Payton wird ab der kommenden Saison auch Kevin Payton (25) das Trikot der Klosterneuburg Dukes überstreifen. Der amtierende Basketball-Meister verpflichtete den 1,96 Meter großen Forward für die nächsten drei Jahre.

Charles Payton (52) spielte in den 1980er-Jahren und bis 1990 für den damaligen Serien-Champion und war zuletzt 2011 Coach von BC Vienna. Nun will Sohn Kevin in die Fußstapfen seines Vaters treten. Der 25-Jährige stand zuletzt bei den Fürstenfeld Panthers unter Vertrag. Seine bisherige Karriere führte von den (damaligen) Basket Clubs of Vienna an die Camden High School in die Geburtsstadt des Vaters in New Jersey, weiter an die University of Minnesota, noch einmal nach Wien und danach zu den Traiskirchen Lions.

"Mit Kevin Payton haben wir nicht nur einen ausgezeichneten, athletischen Verteidiger, sondern wir werden in unserem Offensiv-Spiel durch seinen Zug zum Korb für unsere Gegner schwieriger auszurechnen sein", sagte Klosterneuburg-Coach Werner Sallomon.

Neue Wege beschreitet indes die Admiral Bundesliga mit der neuen ABL-Managerausbildung: Am Freitag und Samstag wurde mit dem ersten Modul in Wien gestartet. 17 Teilnehmer aus den ABL-Vereinen und auch aus der 2. Bundesliga nahmen teil.