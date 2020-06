Klosterneuburg ist Basketball-Meister

Es muss kein blaues Blut durch die Happyland-Halle fließen, um zu sehen, wer hier das Sagen hat: Die Herzöge sind es. Und weil beim Basketball alles irgendwie sehr amerikanisch sein muss, heißen sie eben Dukes.

Und sie sind seit Donnerstag erstmals seit 22 Jahren wieder die Herrscher über Österreichs Basketball-Landschaft. Nahe des ehrwürdigen Stiftes besiegten die Klosterneuburger im vierten Finalspiel die Schwäne, pardon die Swans aus Gmunden mit 67:55 und sicherten sich damit mit einem 3:1 in der Finalserie zum zehnten Mal den Meistertitel in der Admiral-Bundesliga.

Nicht nur jene Klosterneuburger, die schon einmal einen Korb bekommen oder irgendwelche Basketbälle durch die Gegend geworfen hatten, waren am Donnerstag auf den Beinen. 1100 Fans im Alter von 6 bis 80 Jahren sorgten für Volksfeststimmung. Da aber Klosterneuburg fast 27.000 Einwohner hat und diese nicht alle in die Happyland-Halle reinpassen, wurde am Tennisplatz eine Videowand aufgestellt. Und gehört hat man den Wirbel sowieso in der ganzen Stadt.