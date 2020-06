Klitschko boxt zum 2. Mal den "Tiger"

Klitschko zeigte sich unter der Woche irritiert von der angeblichen Verletzung. Direkt an den Amerikaner gewandt sagte der Weltmeister bei der letzten Pressekonferenz am Dienstag: "Ich habe über Dritte gehört, dass Du vorgegeben hättest, bei unserem ersten Kampf am Knie verletzt gewesen zu sein. Deswegen will ich dieses Mal gerne vorher wissen: Ist alles gut mit Dir, bist Du gesund?" Der schweigsame Thompson hatte als Erwiderung nur ein zaghaftes Lächeln übrig - er will die Antwort im Ring geben.

Thompson bestritt nach dem ersten Aufeinandertreffen mit Klitschko fünf Kämpfe - er gewann sie allesamt durch K.o. und kämpfte sich zum offiziellen Herausforderer des Weltverbandes IBF zurück. Allerdings stand er zuletzt vor 14 Monaten im Ring. "Ich verspreche keinen Sieg. Aber ich verspreche einen Fight", sagte Thompson. "Ich werde mich nicht zurücklehnen und abwarten, sondern nach vorne gehen."