Gipfelstürmerin auf Krücken: Kletter-Star Pilz im Verletzungspech

Schlimme Kombi

Die Kombination der beiden Verletzungen zwingt Pilz zur Untätigkeit. „Ich könnte grundsätzlich einbeinig an der Wand trainieren, aber die Fingerentzündung ist noch nicht besser geworden“, sagt die Weltmeisterin.

„So wäre beim Klettern noch mehr Belastung auf den Fingern, was nicht gut ist. Aktuell muss ich mich nach alternativen Trainingsformen umsehen.“

Die Verletzungen werfen die Österreicherin in der Saisonvorbereitung weit zurück. An Wettkämpfe ist in den nächsten Wochen nicht zu denken. Das große Ziel ist der Heimweltcup in Innsbruck vom 23. bis 29. Juni. Das Heimspiel mit Gänsehaut-Atmosphäre will Pilz nicht verpassen – aber nicht um jeden Preis. „In Innsbruck nur am Start zu stehen ist mir zu wenig, ich will fit und konkurrenzfähig sein.“