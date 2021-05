Kletter-Ass Schubert bei Boulder-Weltcup in den USA auf Rang drei

Vizeweltmeister Jakob Schubert ist beim Boulder-Weltcup in Salt Lake City zu Rang drei geklettert. Der Tiroler musste sich am Samstag nur dem Tschechen Adam Ondra und dem Franzosen Mejdi Schalck geschlagen geben. Ondra hatte auch schon den Saisonauftakt in der Schweiz gewonnen, wo Schubert noch früh ausgeschieden war. Diesmal präsentierte sich der Olympia-Hoffnungsträger aber wieder von seiner besten Seite.