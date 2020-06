Nicole Trimmel will ihren Titel verteidigen

Trimmel

Die 30-Jährige hat sich für den Kampf am Samstagabend ausgiebig vorbereitet. Bereits vor einem Monat hatte sichgemeinsam mit TrainerErnst Dörr im Bundessportzentrum Schielleiten einkaserniert, um sich den letzten Technikschliff zu holen. In den letzten Wochen hat die Kickboxerin in ihrer burgenländischen Heimat an der Kondition gearbeitet. „Ich werde mich viel bewegen und gleichzeitig sehr druckvoll kämpfen. Ich will in eine Rolle schlüpfen, die meine Gegnerin so nicht erwartet“, kündigt die Osliperin an.

Aufeinandergetroffen sind Trimmel und die erfahrene Katas, deren größter Erfolg der Gewinn der WM-Silbermedaille 2006 ist, erst einmal: In einem engen Fight konnte sich die Österreicherin knapp nach Punkten durchsetzen. "Ich muss mein ganzes Können aufbieten, um diese harte Finnin zu besiegen. Aber der Gürtel bleibt in Österreich", ist sich die Gürtelträgerin sicher.