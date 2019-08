Keine Medaillen aber viele Tränen bei der Judo-WM in Japan

Wettbewerbe im Mutterland des Judo lösen bei Österreichs Judokas Begeisterung aus. Wird dann noch im Nippon Budokan gekämpft, in der bekanntesten Kampfsporthalle der Welt, gehen die Emotionen hoch. Auch am Mittwoch zeigten die ÖJV-Athleten Emotionen. Doch in erster Linie gab es Tränen. Denn auch nach dem vierten Wettkampftag bei der Weltmeisterschaft in Tokio wartet Österreich noch immer auf die erste Medaille.