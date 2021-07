"Karma ist ein Spiegel": Poirier nach McGregors Horrorverletzung

McGregors dritter Kampf gegen Dustin Poirier, und der zweite davon in Folge, endete für den irischen Kämpfer mit einer bitteren Niederlage. Der 32-Jährige verlor bei UFC 264 in Las Vegas zum Abschluss der ersten Runde, nachdem "The Notorious One" sich einen offensichtlichen Bruch am Bein zugezogen hatte.

Im Anschluss an das lang ersehnte Fighting-Event kündigte UFC-Präsident Dana White einen vierten Kampf der beiden Athleten an.

Schwere Verletzung für McGregor

McGregor musste eine Horrorverletzung hinnehmen, als er zum Schlag ansetzte, verfehlte und beim Wiederaufsetzen nach hinten wegknickte. Der Kampf wurde von den Ärzten aufgrund der Umstände abgebrochen und als "Doctor's Stoppage" in Runde eins gewertet. Es ist der dritte Kampf der beiden Athleten, den ersten Kampf sicherte sich McGregor bereits 2014, die letzten beiden Fights gingen an Poirier.