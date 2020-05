Eine junge Sportart sucht nach Fans

Manche fragen sich noch immer, was da drei Mal pro Woche an der Alten Donau in Wien-Kagran passiert: Menschen tragen Kajaks zum Wasser, setzen sich hinein und paddeln drauflos, fünf gegen fünf geht es dann auf einem Spielfeld zwischen zwei Toren um einen Ball – und teilweise geht es auch ziemlich drunter und drüber. Bootsrümpfe schlagen gegeneinander, fahren zuweilen übereinander, und immer wieder hilft nur eine Eskimorolle zurück an die Wasseroberfläche.

Kanupolo nennt sich der Sport, der irgendwo zwischen Handball und Rugby angesiedelt ist. Er kommt, wie vieles, das dem gemeinen Kontinentaleuropäer fremd erscheint, von den Britischen Inseln und ist bei genauerer Betrachtung nicht nur kraftraubend, sondern obendrein sehr interessant zum Zuschauen. Das merken auch die Mitglieder des Wiener Kanupolo-Teams: Stets trainieren sie vor Publikum, das sich am Ufer an der Kagraner Brücke niederlässt.

Zwei Mal zehn Minuten wird fünf gegen fünf gespielt (begonnen hat alles mit elf gegen elf); das Spielfeld ist 23 mal 35 Meter groß (früher war es ein Großfeld); es gewinnt, wer mehr Tore erzielt hat. Und es ist vieles erlaubt, das das Publikum erfreut: Gegner umwerfen etwa, und weil das meist mit dem Kopf unter Wasser endet, ist das Eskimotieren unabdingbar. Oder mit dem eigenen Boot den direkten Kontakt zum Gegner herstellen. Bei allen Aktionen aber ist eines zu beachten: Hand geht vor Paddel, ansonsten wird vom – an Land stehenden – Schiedsrichter auf Foul entschieden.