Kanu: Maurer legte bei U23-EM nach - Kajak-Einer-Gold auch über 500 m

Einen Tag nach Gold im Kajak Einer über die olympische 1.000-m-Distanz hat der Niederösterreicher Timon Maurer bei der Nachwuchs-EM der Flachwasserkanuten in Belgrad nachgelegt. Am Sonntag triumphierte Maurer auch über 500 m, ließ in der starken Zeit von 1:37,652 Min. den Polen Wiktor Leszczynski und den Schweden Dennis Kernen hinter sich.