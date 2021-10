Känguru-Alarm: Golfturnier in Australien unterbrochen

Das hat Wendy Powick so auch noch nie erlebt: Als sich die Golferin in Australien gerade auf ihren nächsten Schlag vorbereiten will, stürmt eine Horde Kängurus den Golfplatz. Sie hoppeln direkt auf die Amateursportlerin zu und bleiben auf dem Grün des Arundel Hills Country Clubs an der Ostküste des Landes sitzen. Ans Weiterspielen ist vorerst nicht zu denken. Doch Powick nimmt es mit Humor und freut sich über die tierische Unterbrechung.