Jukic schwach, Brandl überrascht

Für die restlichen österreichischen Starter war der Arbeitstag in Debrecen für die Würst’. Zumindest von der Platzierung her war Nina Dittrich vorne mit dabei, sie wurde über 1500 m Kraul in 17:08,49 Neunte.



Sebastian Stoss blieb wie sein Trainingskollege Maxim Podoprigora über 200 m Brust über 200 m Rücken in 2:02,30 (21.) knapp vier Sekunden über der Norm. "Bis zum Hunderter war es ganz gut", sagt der Wiener. "Aber mir fehlen die internationalen Wettkämpfe."