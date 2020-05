Jukic mit Frustabbau im Olympia-Jahr

In einem 30-minütigen Monolog schildert der 23-Jährige bis ins kleinste Detail die Vorgänge vom 24. Mai, sagt, dass er keine Durchschläge vom (nicht unterschriebenen) Doping-Kontrollformular bekommen habe und stellt trotzdem klar: „Aus sportlicher Sicht und aus Sicht meiner Staffel-Teamkollegen muss ich dieses Urteil akzeptieren.“ Jedoch: „Ich will privat zu meinem Recht kommen, ohne meine sportliche Karriere zu gefährden.“ Eine Privatklage gegen Doping-Kontrollor Bernhard B. ist in Vorbereitung. „Ich fühle mich in meinen Rechten angegriffen und werde notfalls bis zur Menschenrechtskommission gehen.“

Scharf kritisiert Jukic die NADA, von der er sich verfolgt fühlt, und deren Kontrollore. Die Verhandlung vor der Rechtskommission der NADA bezeichnet er als „Farce“. Zielscheibe von Jukic’ Rundumschlag ist neben Kontrollor B. auch Gernot Schaar, der Vorsitzende der unabhängigen Rechtskommission der NADA, der befangen gewesen sei. „Das Problem war, dass Schaar in den Fall involviert war, weil er im Zuge der Dopingkontrolle mit Herrn Mader (von der NADA) telefoniert hat. Und Schaar ist dann Vorsitzender der Kommission.“