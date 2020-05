Vom Schlaraffenland nach Rio

Mag sein. Mit Jetlag aber höchst zufrieden kehrten die Judokas gerade eben vom Trainingslager in Japan zurück. „ Japan ist für uns ein Schlaraffenland“, sagt Daniel Allerstorfer. „Es gibt dort Quantität und Qualität. Auch für mich sind genug große und schwere Trainingspartner da.“ Mit seinen 22 Jahren ist Allerstorfer einer der jüngsten im Judo-Team, mit 130 Kilogramm aber der mit Abstand schwerste Sportler (Klasse über 100 kg). Eine Medaille würde ihn in der Weltrangliste weiter nach vorne bringen – und damit vermutlich in den Kader für das Projekt Rio 2016. Dies wiederum würde für den Heeressportler höhere Zuschüsse bedeuten – vor allem für Trainingslager. „Darum dreht sich bei uns alles“, sagt er. „Wir haben in Österreich einfach nicht genug Partner, um uns in Richtung Weltspitze weiterzuentwickeln.“