Judo-Ass von Freund brutal verprügelt? "Ich war dem Tode nahe"

"War das Blut nicht genug"

"Ich wurde beleidigt, geschlagen, mein Kopf wurde mehrmals auf den Boden geschlagen", schreibt Pinot. Sie spricht zudem davon, auch gewürgt worden zu sein. Sie habe sich schließlich zu den Nachbarn geflüchtet und die Polizei alarmiert. Schmitt wurde auf dem Weg zum Flughafen festgenommen, kam am Dienstag aber wieder frei.

Was Pinot nicht fassen konnte: "Waren meine Wunden und das Blut in meiner Wohnung nicht genug? Was musste noch passieren, bis er verurteilt wird? Am Ende vielleicht der Tod?" Das Gericht gab an, zu wenige Beweise zu haben, um Schmitts Schuld ohne Zweifel festzustellen. Dieser beteuerte seine Unschuld. Medienberichten zufolge soll auch er Blessuren und Blutergüsse davongetragen haben.

Pinot ist jedenfalls überzeugt, dass sie "Judo wahrscheinlich gerettet hat." Es soll jedenfalls bereits in der Vergangenheit immer wieder zu Gewaltausbrüchen ihres Freundes gekommen sein. Er hat mich abgewertet, mir verletzende Dinge gesagt oder Gegenstände in meiner Wohnung kaputt gemacht. Aber er hat mich nie geohrfeigt", meinte Pinot. Die Beiden waren vier Jahre lang zusammen. "Ich wollte die Beziehung schon seit Monaten beenden, aber ich konnte nicht", schreibt sie.