Judo-Grand-Prix in Linz: Scharfetter überraschte mit Bronze

Thomas Scharfetter hat am Samstag beim Judo-Grand-Prix in Linz mit Platz drei in der Klasse bis 90 kg unerwartet stark aufgezeigt. Der hauptberufliche Metzger setzte sich vor 2.000 Zuschauern im Medaillenkampf im Golden Score gegen den WM-Dritten Marcus Nyman aus Schweden durch. Es war die zweite ÖJV-Überraschung nach dem Lehrer Florian Doppelhammer, der bei seinem Grand-Prix-Debüt Fünfter wurde (bis 66 kg).