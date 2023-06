Jubel in Polen: Karateka Plank fixiert erste Medaille für Österreich

Karateka Bettina Plank hat auch bei den dritten European Games eine Medaille sicher. Nach Silber 2015 in Baku und Gold 2019 in Minsk zog die Vorarlbergerin am Donnerstag in Polen in der Kumite-Klasse bis 50 kg unbesiegt in das Semifinale ein. Die 31-jährige Olympia-Dritte von 2021 gewann in Gruppe B gegen die Polin Marita Depta 5:1, gegen die Ukrainerin Kateryna Krywa 4:1 und gegen die Zypriotin Iren Kontou 1:0. Alle Semifinalistinnen haben eine Medaille sicher.

➤ Mehr dazu: Was sind die European Games?