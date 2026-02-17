Eine Legende im Boxsport: 95 Jahr’ und kaum ein graues Haar

In einer Sportplatz-Kantine, kaum acht Kilometer vom Wiener Derby-Schauplatz entfernt, kehrten alle Senioren den TV–Apparaten den Rücken. Obwohl Austria – Rapid via Sky zu sehen war. Und obwohl besagte Gäst’ vom Kämpfen was verstehen. Nur hatten sie das konträr zu den Rapid-Rowdys stets mit offenem Visier getan.

Die Rede ist von Boxern. Von Österreichs letztem Profi-Box-Europameister Josef „Jo Tiger“ Pachler, der später 21 Marathons lief; von dessen Bruder Ferdinand, der sich in 25 Profi-Kämpfen nur vier Mal besiegen ließ und der als Kärntner eine Wiener Kicker-Kantin’ zum In-Treff machte; vom Olympia-Teilnehmer (zwei Siege 1976 in Montreal) Christian Sittler, der als Geschäftsmann im Prater zur Respektsperson wurde.

Sie und noch viele andere Sieger, von denen nicht mehr alle leben, hat Josef Kovarik gecoacht. Und sich den Ruf erworben, Österreichs erfolgreichster Box-Trainer zu sein. Einer, der dennoch seinen Handwerksberuf nie aufgab. Promis rannten ihm wegen seiner Maßschuhe die Schuster-Werkstatt ein.

Nach wie vor (= seit Kriegsende) wohnt Kovarik in einem Altbau im Wiener 7ten. Nach wie vor hat er im Gegensatz zu seinen Schützlingen kaum ein graues Haar. Dabei war es sein 95er, den es soeben in der Inzersdorfer Sportler- Kantin’ zu feiern galt.