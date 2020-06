Johannes Dürr war im Fokus der Dopingjäger

Am Sonntag vor einer Woche schockte eine Meldung Sport-Österreich. Johannes Dürr, Österreichs hoffnungsvollster Langläufer, wurde bei den Olympischen Spielen in Sotschi des Dopings mit EPO überführt. Kopfschütteln, Fassungslosigkeit, Tränen. Wie konnte das passieren? Was war passiert? Was wird noch folgen? Der KURIER sprach mit David Müller, dem Leiter von Information und Prävention von der Nationalen Anti-Doping-Agentur ( NADA) und beantwortet die wichtigsten Fragen zum Dopingfall Dürr.

Wie oft wurde Johannes Dürr im vergangenen Jahr getestet?

Der Sportler selbst spricht von 14 Mal. Diese Zahl ist realistisch.

Wer hat ihn während seines Aufenthalts in Österreich getestet?

Das IOC hat Experten geschickt, doch auch die NADA war in den Fall involviert.

War Dürr verdächtig?

Ja. Die "nicht nachvollziehbare" Leistungssteigerung ist auch der NADA aufgefallen. Deshalb gab es eine erhöhte Kontrollfrequenz. Möglicherweise hat auch Dürrs Blutpass auffällige Werte aufgewiesen.

Welche Athleten haben einen Blutpass?

In Österreich haben ungefähr hundert Athleten (vor allem Ausdauersportler) einen Blutpass. Um die Blutwerte beurteilen zu können, müssen mindestens sechs bis acht Kontrollen pro Jahr vorgenommen werden.

Was bringt der Blutpass?