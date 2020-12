Das Brustkrebs-Drama einer Profi-Fußballerin

Am 11. Oktober feierte Arsenal einen klaren 5:0-Sieg gegen Brighton. Manuela Zinsberger stand im Tor, ihre Teamkollegin Viktoria Schnaderbeck kam für Jennifer Beattie ins Spiel. Drei Tage davor hatte die Schottin erfahren, dass sie Brustkrebs hat. Wegen der durch die Corona-Pandemie bedingten Besucher-Einschränkungen im Spital wartete die 29-Jährige ohne Begleitung alleine in einem Raum auf die Schock-Diagnose.

Die Arsenal-Spielerin erzählte jetzt dem TV-Sender BBC: „Es war brutal. Ich musste alleine zum Termin, niemand konnte bei mir sein. Bei dieser Diagnose denkt man automatisch an das Schlimmste. Ich habe also gefragt: Werde ich nun sterben? Ich war komplett in Panik.“ Auch die Familie durfte nicht nach London kommen.