Jamaika: Heimat bist du schneller Beine

Bolt ist der Beste aus dem Land der sehr guten. Jamaika produziert Weltmeister und Olympiasieger wie am Fließband. Bolt vor Blake am Sonntag. Gold für Shelly-Ann Fraser-Pryce am Samstag, Bronze für Veronica Campbell-Brown. Auch Ben Johnson ( Kan), Donovan Bailey ( Kan) und Linford Christie (Gb) sind auf Jamaika geboren. Wie 90 Prozent aller Jamaikaner sind auch sie Nachkommen ehemaliger Sklaven aus Westafrika – ausgestattet mit den besten Genen für Sprinter.

Sportwissenschaftler Norbert Bachl schreibt in seinem Buch "Der Mensch von morgen": "Forscher untersuchten 200 jamaikanische Athleten und entdeckten bei 70 Prozent das Protein Actinen A, das bei der Muskelkontraktion eine wesentliche Rolle spielt." Im Vergleich dazu verfügten lediglich 30 Prozent der australischen Sportler über dieses spezielle Protein. Zudem erinnern Sportmediziner auf den traurigen sozialen Hintergrund der Sklaverei: Die aus Afrika verschleppten Menschen wurden wegen ihrer Kondition und Widerstandsfähigkeit ausgesucht. Herzspezialist Ernst Wolner kann dieser Theorie etwas abgewinnen: "Die Jamaikaner haben offenbar eine Art Sklaven-Gen, wenn man das so sagen will. Ähnliche Gene haben Stämme im afrikanischen Hochland, allerdings im Ausdauerbereich."

Ausdauersport interessiert in Jamaika aber niemand. Sprinten ist cool. Sprinter sind Helden; bei Meetings ist Party auf den Tribünen. "Wir haben die besten Trainingsmöglichkeiten, die besten Trainer und auch den größten Willen", sagte Fraser-Pryce. Bolt sagte im Mai in Ostrau: "Unsere Stärken beginnen im Kindersport. Wir haben die Champions noch in Kingston Town." Die talentiertesten Kinder werden von Scouts entdeckt und unter professionellen Bedingungen in Klubs ausgebildet.