Jakob Pöltl: "San Antonio ist definitiv basketballverrückt "

Für Österreichs Basketball-Aushängeschild Jakob Pöltl beginnt in der kommenden Woche mit dem offiziellen Trainingscamp der San Antonio Spurs ein neues Kapitel in seiner NBA-Karriere. Nach dem Trade von den Toronto Raptors nach Texas ist der Wiener bei den Spurs schon gut angekommen. Am 30. September steht das erste von fünf Saison-Vorbereitungsspielen an, am 17. Oktober fällt dann mit dem Heimmatch gegen Minnesota der Startschuss in die neue Spielzeit, die dritte für den jungen Wiener.

Jakob, wie läuft es in San Antonio?

Super, ich fühle mich sehr wohl. Das Training ist derzeit noch recht locker, wir spielen hauptsächlich in „Open Gym“-Sessions 5-gegen-5. In Kleingruppen wird noch recht wenig gearbeitet, dafür geht es in der Kraftkammer etwas intensiver her als in Toronto.

Sind die Stars auch schon vor Ort?

Es sind schon einige da, sie machen aber nicht alles mit. LaMarcus Aldridge und Patty Mills sind häufig dabei, Rudy Gay und DeMar DeRozan waren bislang rund eine Woche hier. Pau Gasol habe ich noch nicht gesehen.

Man hört, Legende Tim Duncan trainiert auch mal mit?

Er spielt beim 5-gegen-5 mit. Natürlich ist er nicht mehr der Schnellste, aber er hat es immer noch drauf. Ich profitiere von ihm, er gibt viel Input, darunter auch neue, wirklich hilfreiche Sachen.