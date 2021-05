Italienischer Heimsieg auf der 18. Etappe des Giro d'Italia

„Was ich immer gesagt habe: Das Rennen ist erst in Mailand zu Ende. Du kannst an einem Tag alles verlieren.“ Der kolumbianische Giro-Leader Egan Bernal vom Team Ineos kennt die Probleme des Radsports nur zu gut, und am Mittwoch waren sie abermals deutlich vor Augen geführt worden.

Der Belgier Remco Evenepoel, der in der ersten Woche des 104. Italien-Rundfahrt noch so stark unterwegs war, verzichtete nach seinem Sturz auf den Start am Donnerstag. Inzwischen war der 21-jährige Profi von Deceuninck-Quick Step bei seiner ersten Grand Tour von Platz zwei auf Platz 27 durchgereicht worden, erklärbar mit Pech, seinem Alter – und der schmerzhaften Vorgeschichte.

Im vergangenen Jahr war Evenepoel bei der Lombardei-Rundfahrt über ein Brückengeländer gestürzt und mit einem Beckenbruch liegen geblieben, der Giro war sein erster Einsatz seit dem 15. August.

Und auch Giulio Ciccone trat nach seinem Mittwoch-Crash nicht mehr zur 231-Kilometer-Marathon-Etappe von Rovereto nach Stradella an, der Italiener von Trek-Segafredo verabschiedete sich als Gesamtzehnter, am Mittwochmorgen war er noch Sechster. Zu schmerzhaften Prellungen war in der Nacht auch noch Fieber gekommen, das war zu viel für den 26-Jährigen.

Die Geschichte der langen Flachetappe am Donnerstag ist schnell erzählt: Nach rund 25 Kilometern formierte sich eine 23-köpfige Fluchtgruppe, die ihren Vorsprung auf mehr als 16 Minuten steigerte. Die Favoriten gönnten sich einen entspannten Tag und rollten am Ende mit mehr als 23 Minuten Rückstand auf die Schnellsten über die Ziellinie.