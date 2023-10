Olympia-Bosse suspendieren Russland wegen Vorgehen in Ostukraine

Das ROC hatte vor einer Woche die regionalen Sportorganisationen der ukrainischen Gebiete Cherson, Saporischschja, Donezk und Luhansk als Mitglieder aufgenommen. Dies stelle einen Bruch der IOC-Charta dar und verletzte die territoriale Integrität der Ukraine, entschied das IOC-Exekutivkomitee.

Russland wettert gegen die Entscheidung

Das ROC bezeichnete die Entscheidung als „kontraproduktiv“, sie sei offensichtlich politisch motiviert. „Damit wird de jure sichergestellt, was de facto bereits im Februar 2022 geschehen ist“, fügte das Komitee hinzu. Es bezog sich dabei auf die Suspendierung russischer Athletinnen und Athleten in den meisten internationalen Sportverbänden nach dem Einmarsch Russlands in der Ukraine.

Das ROC darf damit nicht mehr als Nationales Olympisches Komitee im Sinne der Olympischen Charta arbeiten. Es erhält auch keine finanzielle Unterstützung vom IOC mehr. Weitere Maßnahmen behielt sich das IOC am Donnerstag ausdrücklich vor.