Intersexuelle Läuferin zieht vor Gericht

Lässt Semenya diese Werte nicht medikamentös senken, darf sie bei Rennen zwischen 400 m und einer Meile nicht starten. Die dreifache Weltmeisterin lehnt das aber ebenso ab wie einen theoretisch möglichen chirurgischen Eingriff.

Semenya hat allerdings bereits Berufungen beim Internationalen Sportgerichtshof (CAS) sowie später beim Schweizer Bundesgericht verloren. „Wir werden den Weltverband nun vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte bringen“, kündigte Semenya-Anwalt Greg Nott in einer Medien-Aussendung am Dienstag an. Man bleibe hoffnungsvoll, dass der Verband „seinen Fehler einsehen wird und seine Regel rückgängig macht, die Frau Semenya nicht erlaubt, an Wettbewerben teilzunehmen“.