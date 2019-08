Vaduz in der EL-Quali: Im Fürstentum regiert König Fußball

„Das werden für uns zwei Spiele zum Genießen“, weiß Manuel Sutter. Der 28-Jährige hat noch nie in einem ausverkauften Rheinpark-Stadion gespielt. Zu den Partien in der Challenge League (der zweithöchsten Schweizer Spielklasse), in der die Liechtensteiner am Ball sind, kommen meist nur 1500 Zuseher, für das Duell mit Eintracht Frankfurt hätte der Verein gut und gerne das Doppelte der erlaubten 6127 Eintrittskarten verkaufen können. „Ein Spiel dieser Größenordnung haben wir von Seiten des FC Vaduz noch nie ausgetragen“, sagt denn auch Pressesprecher Pascal Foser. Da auch massenhaft Anhänger aus Deutschland erwartet werden, hat die Liechtensteiner Polizei Unterstützung von Ostschweizer Kollegen angefordert.