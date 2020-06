Hypo Niederösterreich und andere Seriensieger

Am Wiener Schwarzenbergplatz eröffnete der erste McDonald’s, „Rocky“ erhielt den Oscar als bester Film und Niki Lauda gewann den zweiten WM-Titel in der Formel 1. Seit 1977 hat sich vieles verändert, nur im Damen-Handball scheint die Welt noch die gleiche zu sein.

Damals wie heute heißt Österreichs Meister Hypo Niederösterreich. Am Mittwoch fixierten Welthandballerin Alexandra do Nascimento und Kolleginnen mit einem 40:18-Sieg gegen Hypo NÖ II wieder einmal den Titel – zum 37. Mal in Folge.

Aber die Handballerinnen aus der Südstadt sind nicht die einzigen Seriensieger, auch andere Sportler können mit dem Siegen nicht aufhören: