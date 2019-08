Holpriger Endspurt vor Beginn der Heim-WM der Ruderer

Magdalena Lobnig ist nicht die Einzige, die nicht ideal in die Schlussphase der WM-Vorbereitung geht, auch Louisa Altenhuber hatte Pech – die Wienerin hat sich bei einem Radunfall Mitte Juli das rechte Handgelenk gebrochen und trägt noch Gips.

„Aber der Heilungsprozess verläuft besser als gedacht, und vor drei Tagen konnten wir schon wieder auf dem Boot trainieren“, berichtet die 24-Jährige erfreut. Einem Start im Leichtgewichts-Doppelzweier mit Partnerin Laura Arndorfer sollte nichts im Wege stehen, auch wenn die Verletzungspause nicht gerade ideal ist.

Zwei Boote ( Lobnig, Sieber/ Sieber) hatten die Österreicher 2016 bei Olympia in Rio de Janeiro, 2020 in Tokio sollen es deren drei sein. Nach einem „schwierigen Jahr 2018“ ( Hassing) wurden heuer die Trainingsumfänge erhöht, „und ich bin zufrieden, wie sich das ausgewirkt hat. Ich habe gute Hoffnung, dass in Linz mehr Boote vorne mitfahren und wir Quotenplätze für Tokio holen.“

Erste Eindrücke, wie es auf der Olympia-Strecke in Japans Hauptstadt aussieht, sammelt eine österreichische Delegation aktuell bei der Junioren-WM, und dank des Trainingslagers am Weißensee sind die österreichischen Ruderer bereits für alle Eventualitäten gerüstet. „Wir haben gesehen, dass ein großes Reh durchaus auch einen Kilometer weit schwimmen kann“, berichtete Bernhard Sieber schmunzelnd. Gemeinsam mit seinem Bruder Paul rudert er zwar wie schon 2016 in Rio – aber das Duo hat Verstärkung bekommen: Mit Philipp Kellner und Sebastian Kabas fahren sie nun im leichten Doppelvierer.