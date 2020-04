Historisches Olympia-Gold für Österreich: Kate Allen wird 50

In Kitzbühel verdiente sie sich in einer Bar ihr Reisegeld, beim - anfangs um der Figur, nicht des Sportes willen - Schwimmen im Hallenbad lernte sie ihren späteren Ehemann Marcel Diechtler kennen, der sie im Sommer 1996 in Kirchbichl zu ihrem ersten Triathlon überredete. Da war sie bereits 26. Es begann eine Erfolgsgeschichte, die hart erkämpft wurde, denn die finanziellen Mittel waren knapp. Im Sommer 2000 schaffte Allen mit zehn Rennsiegen den Durchbruch, 2003 gewann sie den Ironman in Klagenfurt. Auf privater Seite erfolgte 1999 die Hochzeit, 2002 erhielt sie die österreichische Staatsbürgerschaft.

Das Rennen ihres Lebens

Bei den Olympischen Spielen in Athen hätten nur Insider der Wahl-Tirolerin einen derartigen Coup zugetraut, mit dem Rennen ihres Lebens lief sich die 34-Jährige in die internationalen Schlagzeilen und wurde in der neuen Heimat zur "Sportlerin des Jahres" gewählt. In den nächsten Jahren konzentrierte sie sich auf die Ironman-Distanz, wurde bei der WM auf Hawaii 2005 und 2006 jeweils Fünfte, 2005 gewann sie ein weiteres Mal in Klagenfurt.