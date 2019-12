Hirscher, Bolt und Messi: Die 10 Sportgrößen des Jahrzehnts

Was Usain Bolt für die Leichtathletik war, ist Lewis Hamilton für die Formel 1. Aber auch ein Michael Phelps, Novak Djokovic oder Christopher Froome feierten im letzten Jahrzehnt große sportliche Erfolge. Viele Athleten haben also den Weltsport der vergangenen zehn Jahre geprägt. Der KURIER hat eine Auswahl getroffen und die größten Athleten gekürt:

Usain Bolt

Leichtathletik. Wer, wenn nicht er? Usain Bolt war nicht nur der schnellste Mensch der Welt, sondern auch Showman und Publikumsmagnet. Bis heute ist der 33-jährige Jamaikaner der einzige Mann, der die 100 Meter in unter 9,6 Sekunden (9,58) sprinten konnte. Acht Olympia-Goldene hat er in seiner Vitrine hängen, elf Mal gewann er bei Weltmeisterschaften. Nach seiner Karriere versuchte sich Bolt noch in Norwegen und Australien wenig erfolgreich als Fußballer.