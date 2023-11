Wie Golf-Star Tiger Woods von seinem Sohn in den Schatten gestellt wurde

Der 14-jährige Sohn von Golf-Superstar Tiger Woods, Charlie Woods, hat bei der High School State Golf Championship in Florida triumphiert und damit einen Titel geholt, den sein Vater nicht gewonnen hat. Charlie Woods holte sich am Mittwoch mit seinem Team der Benjamin School vor den Augen von Tiger Woods die Mannschafts-Schulmeisterschaft des US-Bundesstaates. Tiger Woods hatte in seiner Schulzeit keinen Titel gewonnen, danach allerdings 15 Majors.