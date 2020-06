Heute vor 11 Jahren: Der Tennis-König vollendet sein Lebenswerk

Genau elf Jahre ist es her, als Roger Federer im Finale der French Open sein sportliches Lebenswerk komplettierte. Der Schweizer kürte sich mit einem 6:1-7:6-6:4-Erfolg über den Schweden Robin Söderling erstmals (und bislang auch letzten Mal) zum Sieger in Roland Garros. Damit hat der damals 27-Jährige auch eines geschafft, was vor ihm in der Geschichte des Tennis-Sports nur fünf Spieler geschafft hatten: Er holte sich den Karriere-Slam, hat seit diesem 7. Juni 2009 alle Grand-Slam-Turniere zumindest einmal gewonnen. Nach Fred Perry (1935), Don Budge (1938) Rod Laver (1962 und 1969) und Andre Agassi (1999) gelang dies nach Federer auch Rafael Nadal (2010) und Novak Djokovic (2016).

„Das ist wahrscheinlich der größte Erfolg in meiner Karriere. Ich bin so stolz. Es war nicht einfach, während des Matches mit meinen Emotionen umzugehen“, freute sich Federer, der mit seinem 14. Major-Titel auch zu Pete Sampras aufschloss.