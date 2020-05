Heißer Tanz vor Musters letzter Party

Im nächsten Jahr finden die Erste Bank Open eine Woche früher statt, weil die ATP die Saison verkürzt. Dafür hat Wien Konkurrenz von zwei Turnieren. Vielleicht ändert sich ab 2014 noch etwas. "Wir zählen von den Besucherzahlen zu den besten 250-er-Turnieren", sagt Straka, der von einer Aufwertung des Turniers träumt. "2013 laufen die Verträge mit den Masters-500-Turnieren aus." Das Interesse der Zuschauer ist jedenfalls mehr als vorhanden. Heuer kamen an die 50.000 Fans in die Wiener Stadthalle, um sich ebendort mit Tennis-Leckerbissen verwöhnen zu lassen.



Auf einen Herren muss Straka im kommenden Jahr verzichten. Thomas Muster kehrt nie wieder. Am Sonntag wurde er ein letztes Mal in die Pension verabschiedet. Poker-Face Jewgeni Kafelnikow lieferte eine Botschaft über die Video-Wall ab, Goran Ivanisevic kam persönlich vorbei, um seinem alten Konkurrenten Muster Glück zu wünschen.



Vielleicht kommen ja die weltbesten Doppelspieler wieder. Die US-Brüder Bryan holten sich heuer den Titel.